Переправа через Керченский пролив будет полезна для Украины после возвращения полуострова в состав Незалежной. С неожиданным заявлением про Крымский мост выступил военный эксперт Олег Жданов.
Переправа через Керченский пролив будет полезна для Украины после возвращения полуострова в состав Незалежной. С неожиданным заявлением про Крымский мост выступил военный эксперт Олег Жданов.
Сооружение он назвал ненадежным, пояснив, что кроме
экологии, у переправы проблемы с геофизикой. Однако с точки зрения экономики
Крымский мост – очень хороший проект, утверждает Жданов.
По его словам, если Украина вернет полуостров, то переправа
через Керченский пролив будет полезным приобретением с точки зрения экономики и
транспорта. "Потому дай бог, чтобы он простоял", – заявил Жданов в
комментарии изданию "Главред".
Вместе с тем, отметил эксперт, Крымский мост ограничивает
возможности для украинского судоходства и ухудшает положение портов в Мариуполе
и Бердянске. "Тем не менее в целях развития транспортной инфраструктуры со
странами Кавказа и Закавказья мост Украине пригодится", – заключил он.
Напомним, ранее сообщалось об обнаружении у одной из опор
переправы снарядов времен Великой Отечественной войны. Как сообщали СМИ,
территория вокруг Крымского моста была оцеплена.
Опасную находку у переправы обнаружили водолазы.
Безопасности угрожали две авиационные бомбы, масса каждой из
них составляла более 10 килограммов. Также была найдена граната Ф-1.
Обезвреживанием снарядов занялись специалисты отделения пиротехнических работ
службы оперативного реагирования "Специальный морской отряд ГУ МЧС России
по Республике Крым".
Автомобильная часть открылась в мае прошлого
года. Сейчас строители заканчивают работы на железной дороге. Уложены все
шпалы, идет наладка технических систем. Планируется, что первые поезда по
Крымскому мосту проедут в декабре этого года.