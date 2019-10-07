Переправа через Керченский пролив будет полезна для Украины после возвращения полуострова в состав Незалежной. С неожиданным заявлением про Крымский мост выступил военный эксперт Олег Жданов.

Переправа через Керченский пролив будет полезна для Украины после возвращения полуострова в состав Незалежной. С неожиданным заявлением про Крымский мост выступил военный эксперт Олег Жданов.Сооружение он назвал ненадежным, пояснив, что кромеэкологии, у переправы проблемы с геофизикой. Однако с точки зрения экономикиКрымский мост – очень хороший проект, утверждает Жданов.По его словам, если Украина вернет полуостров, то переправачерез Керченский пролив будет полезным приобретением с точки зрения экономики итранспорта. "Потому дай бог, чтобы он простоял", – заявил Жданов вкомментарии изданию "Главред".Вместе с тем, отметил эксперт, Крымский мост ограничиваетвозможности для украинского судоходства и ухудшает положение портов в Мариуполеи Бердянске. "Тем не менее в целях развития транспортной инфраструктуры состранами Кавказа и Закавказья мост Украине пригодится", – заключил он.Напомним, ранее сообщалось об обнаружении у одной из опорпереправы снарядов времен Великой Отечественной войны. Как сообщали СМИ,территория вокруг Крымского моста была оцеплена.Опасную находку у переправы обнаружили водолазы.Безопасности угрожали две авиационные бомбы, масса каждой изних составляла более 10 килограммов. Также была найдена граната Ф-1.Обезвреживанием снарядов занялись специалисты отделения пиротехнических работслужбы оперативного реагирования "Специальный морской отряд ГУ МЧС Россиипо Республике Крым".Автомобильная часть открылась в мае прошлогогода. Сейчас строители заканчивают работы на железной дороге. Уложены всешпалы, идет наладка технических систем. Планируется, что первые поезда поКрымскому мосту проедут в декабре этого года.