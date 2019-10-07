Эксперты назвали российские города, местные жители которых получают наиболее высокие зарплаты. Лидерами рейтинга стали Москва и Южно-Сахалинск, где средний заработок составляет 97 тысяч и ..

Эксперты назвали российские города, местные жители которых получают наиболее высокие зарплаты. Лидерами рейтинга стали Москва и Южно-Сахалинск, где средний заработок составляет 97 тысяч и 90,6 тысячи рублей соответственно, передает .В первую пятерку также вошли такие города, как Салехард (88 тысяч рублей), Сургут (75,8 тысячи рублей) и Ханты-Мансийск (71,6 тысячи рублей). При составлении списка эксперты изучили соотношение средних зарплат и стоимости стандатного потребительского набора, уточняет .В конце рейтинга оказались южные города. В Шахтах Ростовской области местные жители получают в среднем 26,6 тысячи рублей. Худшие результаты также были зафиксированы в Черкесске и Элисте – 26,4 тысячи и 27,1 тысячи рублей соответственно, сообщает "".