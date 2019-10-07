Если говорить о культурных процессах в Европе, то воистину там есть захватывающие сюжеты. Непримиримый либерализм - казалось бы, оксюморон, но есть такое культурное явление сейчас на Западе.

Если говорить о культурных процессах в Европе, то воистину там есть захватывающие сюжеты. Непримиримый либерализм — казалось бы, оксюморон, но есть такое культурное явление сейчас на Западе.Их было больше трех тысяч мастеров, на Золотой век пришелся расцвет голландской художественной школы: Рембрандт, Франс Хальс, Ян Вермеер или Питер Клас. Их игра со светом и тенью, реализм, буря эмоций, скрытые смыслы в картинах повседневной жизни не спутаешь ни с чем."Это был период, когда случилось множество исключительных вещей не только в искусстве, но и в архитектуре, науке, была свобода слова, люди со всего мира приезжали в Голландию, поскольку могли самовыражаться. XVII век заслуживает особенного названия", — считает Ад Гирдинк, директор музея Западной Фрисландии.Исключительный период для небольшой страны, которая стала центром мира. Расцвет Нидерландов привлек Петра Первого, он открыл Голландию и "прорубил" окно в Европу. Кстати, именно окна являются отличительной чертой картин того времени. Но Золотой век связан не только с культурой, но еще с походами и завоеваниями. Именно это и не понравилось амстердамскому музею. Название экспозиции решили поменять, а вот цвет стен оставили прежним.Было "Голландцы Золотого века", стало "Групповые портреты XVII века" . В музее уверяют: они лишь дополнили нюансы прошлого."Был один процент очень богатых людей, которые сколотили состояние на торговле, развивалось искусство, но было много нищеты, много войн, рабство, и потомки тех рабов не очень гордятся той эпохой. Понятию "Золотой век" уже больше нет места", — считает представитель музея.В главном музее страны — Рейксмюсеум — пошли еще дальше. "Негритянская девушка" кисти Симона Мариса теперь называется "Девушка с веером". Неполиткорректными, помимо слова "негр", признаны понятия "карлик" или "индеец", а потому 132 картины голландских художников теперь переименованы на новый лад."Особенно в Амстердаме очень много левых, либералов внутри и вне политики, которые считают, что мы должны стыдиться нашей собственной индивидуальности. Они только верят в мультикультурализм, исламизацию, стыдятся нашего прошлого, считают, что им не нужно гордиться, хотят избавиться от нашей идентичности в пользу политкорректности", — отметил Герт Вилдерс, лидер партии "Свобода".96% читателей самой крупной газеты – "Телеграф" — назвали это чушью, премьер-министр страны Марк Рютте — нонсенсом, но изменения коснулись и Королевской галереи, что стоит прямо у здания голландского парламента.Большую гипсовую статую Иогана Морица Нассау-Зигенского руководство музея из фойе решило убрать. Уверяют, что дело вовсе не в колониальном прошлом бывшего владельца здания, — просто экспозицию решили немного поменять. Обещали посвятить ему отдельный зал, но пока о фельдмаршале соединенных провинций напоминают лишь невнятного цвета крошечная статуя и большая разъяснительная табличка на английском языке с сожалением, что у него на плантациях использовали рабов.Ян Питерсзоон Кун — генерал-губернатор голландской Ост-Индии — значительно расширил колониальные владения в районе Индонезийского архипелага и сколотил состояние на торговле мускатным орехом с острова Банда, население которого приказал почти полностью вырезать за предательство. В ответ на требования снести его статую музей устроил театрализованный суд, в итоге две трети посетителей музея высказались за сохранение памятника."Он стал национальным героем в XIX веке, и мы показываем это в этой части экспозиции, но позже его начинают критиковать. Это отражено здесь. И тут же — высказывания экспертов на тему, то есть мы показываем разные аспекты той эпохи, когда он жил", — пояснил Ад Гирдинк.Да и как можно выкорчевать имя Куна из истории, когда в его честь до сих пор называют детей, кафе, улицы, товары. Когда памятник Куну был случайно снесен грузовиком, люди стали фотографироваться на постаменте, обогатив язык новым словом – "куниться" — производное от его фамилии. Но противники добились переименования одной из школ, родители — потомки эмигрантов — за.Пытались переименовать главный автомобильный тоннель Амстердама, который назван в честь Куна, — пока тщетно. А теперь занялись и самим названием страны, если раньше ее позиционировали как Голландию, то теперь — исключительно Нидерланды.