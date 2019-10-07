Европейские политические круги, судя по всему, окончательно поняли ошибочность антироссийской риторики, однако публично признать, что это заблуждение, они не могут. Однако даже в таком виде позиция лидеров стран Запада является неприятной новостью для Украины и других государств, прочно увязнувших в русофобии.

Европейские политические круги, судя по всему, окончательно поняли ошибочность антироссийской риторики, однако публично признать, что это заблуждение, они не могут. Однако даже в таком виде позиция лидеров стран Запада является неприятной новостью для Украины и других государств, прочно увязнувших в русофобии.Ярким символом и одним из первых признаков серьезного изменения европейской политики в отношении России стали слова президента Франции Эммануэля Макрона. Он выступил за Европу от Лиссабона до Владивостока, подчеркнув важность сотрудничества Брюсселя и Москвы.О необходимости диалога с Россией Эмманужль Макрон напомнил и в контексте возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Впрочем, после этого французский лидер повторил уже приевшийся штамп о "вторжении" России на Украину. В связи с этим российская сторона отмечает улучшение отношений, однако не ждет полной искренности от западных партнеров."Мы же говорим про дипломатию, про международные отношения, где все по расчету", – цитирует издание "Известия" главу российской делегации в ПАСЕ, вице-спикера Госдумы Петра Толстого. "Макрон был в меру дипломатичен", – добавил парламентарий.Все понимают, что без России рассуждать о будущем Европы бессмысленно. "И признание этого факта Макроном с трибуны ПАСЕ – неприятная новость для Украины, Грузии и стран Прибалтики, устроивших демарши на этой сессии", – подчеркнул Петр Толстой.Материал дополняется.