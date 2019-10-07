Прокуратура на Украине возбудила уголовное дело по заявлению бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что 18 февраля 2018 года его похитили и незаконно перевезли через границу с Польшей. Политик уверен, что это было сделано по личному распоряжению Петра Порошенко.

Прокуратура на Украине возбудила уголовное дело по заявлению бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что 18 февраля 2018 года его похитили и незаконно перевезли через границу с Польшей. Политик уверен, что это было сделано по личному распоряжению Петра Порошенко.В Грузии Михаила Саакашвили помнят как бывшего президента, который спровоцировал войну с Россией, закончившуюся разгромом и потерей территориальной целостности для страны. После завершения полномочий политик покинул страну, поскольку прокуратура заинтересовалась его возможной причастностью к незаконным делам.Свою карьеру Михаил Саакашвили решил продолжить на Украине. Там его запомнили и полюбили за руководство Одесской областью, дружбу, а затем противостояние с Петром Порошенко, яркие эмоциональные высказывания, бегство из страны и попытки вернуться. И теперь уже сам политик оказался на стороне тех, кто подает заявления.Михаил Саакашвили написал в Главную военную прокуратуру Украины. "Заявление относительно похищения и насильственных действий в отношении Саакашвили и незаконном его перемещении через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018 года", – цитирует пресс-службу ведомства. В результате по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.Материал дополняется.