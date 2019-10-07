Современная Европа после Ширака - другая. Рассмотрим картину современного британского художника, который выступает под псевдонимом Бэнкси.

Современная Европа после Ширака — другая. Рассмотрим картину современного британского художника, который выступает под псевдонимом Бэнкси. Недавно аукцион Sotheby's продал ее за рекордную для Бэнкси сумму — около 10 миллионов фунтов — это более 12 миллионов долларов. Прежний рекорд гонорара этого художника был почти в десять раз меньше. Тогда Бэнкси изобразил свою версию "Девочки на шаре" Пикассо.Бэнкси больше известен как мастер направления, что называют стрит-арт, где выражают свои замыслы на поверхностях стен городских домов и вообще на всех открытых поверхностях, но вполне способен создать и монументальное полотно.И вот — зал британского парламента, где на традиционных зеленых диванах заседают лишь одни обезьяны — орангутанги и шимпанзе вперемешку. Это хорошо прописанная карикатура форматом 4 на 2,5 метра. Надо сказать, символ британской демократии и традиционных устоев — британский парламент — изображен британским художником не очень уважительно Мало того что депутаты – обезьяны, так еще одни зевают, другие визжат, третьи через горлышко изучают дно полупустой бутылки, кто-то чешется и ковыряет в носу, другие спят или щекотят соседа.Надо разглядывать. Хотя смотреть не очень приятно. Но зашкаливающая цена, за которую ушла картина, написанная 10 лет назад, явно подогрета политическим контекстом. Это бездарное поведение британской элиты по ходу расставания с Европейским союзом.Когда в марте Бристольский музей решил выставить припасенное полотно на публику, Бэнкси опубликовал у себя такой пост: "Я создал эту работу 10 лет назад. Бристольский музей снова включил ее в экспозицию, чтобы отметить День Brexit. Смейтесь сейчас, потому что однажды некому будет руководить".Но почему именно обезьяны, а, скажем, не бараны или ослы? А в английском есть выражение — monkey's business. Аналог идиомы в русском языке – "мартышкин труд". Как нечто бессмысленное и непродуктивное. Вот таков результат художественного познания действительности от Бэнкси. Образ. Переосмысление.