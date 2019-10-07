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<a href="https://33live.ru/novosti/07-10-2019-oficialnoe-zayavlenie-okruzheniya-na-fone-sluxov-o-smerti-anastasii-zavorotnyuk.html" target="_blank">Официальное заявление окружения на фоне слухов о смерти Анастасии Заворотнюк</a> - Директор Анастасии Заворотнюк выступил с официальным комментарием. Стас Христов высказался о той шумихе, что случилась вокруг звезды сериала Моя прекрасная няня после появления информации о ее смерти.