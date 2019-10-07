Потерпевшая, восстановив свою сим-карту, выяснила, что с одной из банковских карт были списаны деньги...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОП "Китай-город" УВД по ЦАО задержали двух женщин, подозреваемых в краже сумки с находящимися в ней документами и имуществом», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило заявление от 22-летней жительницы Подмосковья. Девушка сообщила, что находилась в одном из клубов в Большом Черкасском переулке и оставила свою сумку на столе без присмотра. Через некоторое время она обнаружила, что сумка вместе с личными документами, банковскими картами и телефоном пропала. Позже, восстановив свою сим-карту, она выяснила, что с одной из банковских карт были списаны деньги. Другую карту она успела заблокировать.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Совхозной улице задержали подозреваемых – 23-летнюю и 43-летнюю женщин, приезжих из дальнего зарубежья. Установлено, что злоумышленницы расплачивались в магазинах за покупки с помощью похищенной карты бесконтактным способом.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60