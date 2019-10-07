Исполнительница
удивила зрителей на сольном концерте в Crocus City Hall. Певица Слава вышла на сцену с 19-летней дочкой, похожей на нее, как две капли
воды.
Исполнительница
удивила зрителей на сольном концерте в Crocus City Hall. Певица Слава вышла на сцену с 19-летней дочкой, похожей на нее, как две капли
воды.
Поклонников звезды ждал настоящий подарок.
Артистка выступила вместе со своей старшей наследницей Александрой Морозовой.
Мать и дочь дуэтом исполнили песню "Первая любовь".
Оригинальная версия композиции в
репертуаре певицы Славы звучала вместе с Ириной
Аллегровой. Зал утонул в аплодисментах с первых секунд, как только дочь знаменитости запела.
Оказалось, что у Саши очень сильный и красивый голос. Но больше всего пришедших
поразило внешнее сходство девушки с матерью, сообщает .
Материал дополняется