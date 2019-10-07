Исполнительница удивила зрителей на сольном концерте в Crocus City Hall. Певица Слава вышла на сцену с 19-летней дочкой, похожей на нее, как две капли воды.

Исполнительницаудивила зрителей на сольном концерте в Crocus City Hall. Певица Слава вышла на сцену с 19-летней дочкой, похожей на нее, как две капливоды.Поклонников звезды ждал настоящий подарок.Артистка выступила вместе со своей старшей наследницей Александрой Морозовой.Мать и дочь дуэтом исполнили песню "Первая любовь".Оригинальная версия композиции врепертуаре певицы Славы звучала вместе с ИринойАллегровой. Зал утонул в аплодисментах с первых секунд, как только дочь знаменитости запела.Оказалось, что у Саши очень сильный и красивый голос. Но больше всего пришедшихпоразило внешнее сходство девушки с матерью, сообщает .Материал дополняется