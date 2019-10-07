Бывший президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко не оставляет надежды на реванш. Политик попытался оседлать протесты против подписания формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе.

Бывший президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко не оставляет надежды на реванш. Политик попытался оседлать протесты против подписания "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе.За масштабными акциями стоят политические силы, потерпевшиепоражение на выборах и мечтающие о реванше. Об этом сообщает газета"Коммерсант" со ссылкой на источник в окружении президента ВладимираЗеленского.Монтаж сцены в кратчайшие сроки, установка светового извукового оборудования – все это очень затратно, речь идет о десятках тысячахдолларов, отметил он. "Откуда такие деньги у только что появившегося"Движения сопротивления оккупации"? Что это вообще за движение?" – задалсявопросом собеседник издания.По его мнению, за протестами стоит бывший президент ПетрПорошенко. Источник полагает, что политик готов на любые траты, лишь бы вернутьсебе утраченные позиции.Руководители нового движения занимаются подтасовкой иманипуляциями с фактами, пытаясь выдать дипломатическое урегулирование конфликтав Донбассе за капитуляцию. пытается любыми способами дискредитироватьновые власти, подчеркнул источник в окружении Зеленского.Причиной начала массовых акций протеста стало подписаниеукраинской делегации так называемой формулы Штайнмайера по урегулированию вДонбассе. Документ предполагает предоставление региону временного особогостатуса, затем проведение местных выборов. После этого Киев обязан предоставитьДонбассу специальный статус на постоянной основе.Оппозиция во главе с обвинила президента Зеленского и его окружение всдаче интересов страны. В воскресенье, 6 октября, в центре Киева собралось 10тысяч человек. Они выразили протест против подписания и реализации"формулы".