О том, как в настоящий момент чувствует
себя певец, перенесший инсульт, рассказали его представители. По словам бывшего
концертного директора артиста Виталия Фроликова, в последние годы Борис Моисеев
вообще не работает.
О том, как в настоящий момент чувствует
себя певец, перенесший инсульт, рассказали его представители. По словам бывшего
концертного директора артиста Виталия Фроликова, в последние годы Борис Моисеев
вообще не работает.
Не секрет,
что долгое время исполнитель не выпускает новый музыкальный материал и давно перестал
давать концерты. Не видно его в последнее время и на публике. Различные
Telegram-каналы забили тревогу, заявив об ухудшении состояния Бориса Моисеева.
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