О том, как в настоящий момент чувствует себя певец, перенесший инсульт, рассказали его представители. По словам бывшего концертного директора артиста Виталия Фроликова, в последние годы Борис Моисеев вообще не работает.

О том, как в настоящий момент чувствуетсебя певец, перенесший инсульт, рассказали его представители. По словам бывшегоконцертного директора артиста Виталия Фроликова, в последние годы Борис Моисееввообще не работает.Не секрет,что долгое время исполнитель не выпускает новый музыкальный материал и давно пересталдавать концерты. Не видно его в последнее время и на публике. РазличныеTelegram-каналы забили тревогу, заявив об ухудшении состояния Бориса Моисеева.Материал дополняется