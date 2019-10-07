Журналисты выяснили,ю что после расставания с Лолитой Милявской ее молодой муж Дмитрий Иванов не страдает в одиночестве. Рядом с подтянутым спортсменом оказалась эффектная брюнетка, чем-то очень похожая на эксцентричную певицу.

Журналисты выяснили,ю что после расставания с Лолитой Милявской ее молодой муж Дмитрий Иванов не страдает в одиночестве. Рядом с подтянутым спортсменом оказалась эффектная брюнетка, чем-то очень похожая на эксцентричную певицу.Летом как гром среди ясного неба прозвучало заявление Лолиты Милявской о расставании с пятым мужем, молодым тренером игры в сквош Дмитрием Ивановым. Тогда артистка сообщила, что они приняли решение вместе и не имеют друг к другу никаких претензий. На все вопросы, посыпавшиеся на Лолиту в Сети, та отвечала, что причиной расставания стала не измена.Дмитрий Иванов и вовсе хранил молчание. Не обсуждает эту тему он и сейчас. Однако журналисты выяснили, что наличие другой женщины все же имеет место быть.Материал дополняется