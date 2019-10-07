Депутат Госдумы Виталий Милонов жестко раскритиковал поющую ведущую. По его мнению, Ольга Бузова должна расплеваться со своим прошлым.

ДепутатГосдумы Виталий Милонов жестко раскритиковал поющую ведущую. По его мнению,Ольга Бузова должна "расплеваться" со своим прошлым.Политик надеется, что знаменитость в скором времениодумается, станет серьезной ведущей, перестанет употреблять алкоголь и все же вновьрешится выйти замуж.Однако, по его словам, исправитьОльгу Бузову довольно трудно. "Лечить сифилис четвертой степени очень тяжело,поэтому излечить Бузову от поклонения нравственным фекалиям тоже оченьсложно", – приводит суровый вердикт Милонова Депутат выразил надеждуна то, что для певицы "не все закончено"."Я уверен, что рано или поздно Ольга расплюется со своим прошлым и начнетжить нормальной жизнью", – заявил политик.В качестве рецепта от недуга он предложилОльге Бузовой выйти замуж по-настоящему, а не на камеру, передает "Нормального мужика взять себе, некакого-нибудь щегла", – цитирует Милонова телеканал .Напомним, Ольга Бузова ужебыла замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Теледива и спортсмен развелись в конце декабря2016 года. Причиной разрыва назывались измены футболиста, проблемы со здоровьему звезды шоу "Дом-2" и то, что она слишком много времени уделяла работе.Как писали "Дни.ру",ранее призналась, что жизнью бывшего мужа давно не интересуется.Между тем экс-супругу она желает только лучшего. "Я не слежу за егожизнью уже давно. Я простила, отпустила и занимаюсь своей жизнью. Чтобы ячто-то чувствовала – я не могу так сказать", – заявила .