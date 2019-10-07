Речь идет о таких услугах, как, например, оформление транспортного средства, получение всевозможных лицензий и разрешений, оформление договоров на оказание услуг вневедомственной охраны...

УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перешло на оказание государственных услуг и функций в упрощенном порядке.Речь идет о таких услугах, как, например, оформление транспортного средства, получение всевозможных лицензий и разрешений, оформление договоров на оказание услуг вневедомственной охраны и др.В настоящее время гражданину для получения государственной услуги от МВД России требуется предъявить минимальное количество документов, так называемые документы личного пользования, как правило, имеющиеся у него на руках. Большая часть сведений и документов запрашивается через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в федеральных органах исполнительной власти, таких как ФНС России, ФМС России, Росреестр и других.Ранее, чтобы получить нужный документ, гражданам приходилось самостоятельно собирать большой пакет разных справок из различных ведомств. Затем они приносили их в учреждения внутренних дел и ждали положенное время. Теперь такая необходимость отпала – сотрудники учреждения внутренних дел посредством СМЭВ сами запросят необходимые сведения во взаимодействующих учреждениях и органах власти. В определенный момент заявителя пригласят прийти, чтобы поставить подписи под заранее подготовленными бумагами и получить нужный ему документ.Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и безбумажного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, гражданин получает доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.К преимуществам пользования указанным порталом можно отнести сокращение сроков предоставления услуг, уменьшение финансовых издержек граждан и юридических лиц, исключение бюрократических проволочек вследствие внедрения электронного документооборота, повышение доступности получения государственных и муниципальных услуг.С 2015 года УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве предоставляет государственные услуги посредством многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22