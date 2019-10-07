Сотрудниками уголовного розыска на территории столицы, а также в Тамбовской и Ульяновской областях задержаны подозреваемые в мошенничестве...

"Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве на территории столицы, а также в Тамбовской и Ульяновской областях задержаны участники организованной группы, подозреваемые в мошенничестве.В отдел полиции ОМВД России по району Ясенево обратились две пожилые женщины, которые сообщили о том, что им на мобильные телефоны позвонили злоумышленники и заявили о выплате компенсации за ранее приобретенные товары. Неизвестные попросили пенсионерок назвать номера банковских карт и коды, которые поступали им посредством смс-сообщений. Выполнив эти требования, одна из женщин обнаружила списание со своего счета более 2 миллионов рублей, другая – свыше 7 миллионов рублей.Следственной частью СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ. Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в их совершениизадержаны четверо молодых мужчин. В отношении двоих фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк