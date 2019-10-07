В эти минуты в посёлке Байгуши идут восстановительные работы. И там же работает наша съёмочная группа. В чём причина отключений?

Сигнал в редакцию "Вестей" поступил от жителей.В эти минуты в посёлке Байгуши идут восстановительные работы. И там же работает наша съёмочная группа. В чём причина отключений? Все подробности узнаем у Михаила Яызнина. Он вышёл на связь с нашей студией."Уже сутки здесь нет электроснабжения. Сгорел трансформатор. Сейчас в Байгуши приехали энергетики. Они меняют трансформатор на новый . В тение дня, по их заверениям, электроснабжение будет восстановлено."