Недавно в интернете появился трейлер фильма, посвященный памяти Кирилла Толмацкого, более известного как рэпер Децл. Кроме, обнародована дата премьеры.

Недавно в интернете появился трейлер фильма, посвященный памяти Кирилла Толмацкого, более известного как рэпер Децл. Кроме, обнародована дата премьеры.Фильм назвали "С закрытыми окнами". По словам создателя, это будет биографичная лента, в которой зрителям откровенно расскажут и о жизни и творчестве артиста. Роман Супер отметил, что идея о создании кино про знаменитого исполнителя ему пришла после того, как стало известно о смерти Толмацкого.Напомним, что Децл умер 3 февраля. Официальной причиной смерти назвали проблемы с сердцем. Рэпер погиб прямо во время гастрольного тура в Ижевске.Как телеканал "360", фильм был снят на пожертвования поклонников Децла. Роман рассказал, что это было сделано для того, чтобы не зависеть от чужого мнения и цензуры. Стоит отметить, что изначально вдова Толмацкого и его сын были против съемок киноленты.Премьеру "С закрытыми окнами" назначили на 7 ноября. Она пройдет в одномиз онлайн-кинотеатров.