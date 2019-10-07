Накануне в центре Киева прошел 10-тысячный митинг против реализации формулы Штайнмайера об урегулировании в Донбассе. Несмотря на масштаб акции, президенту Владимиру Зеленскому нечего опасаться, уверена адвокат Татьяна Монтян.
Накануне в центре Киева прошел 10-тысячный митинг против реализации "формулы Штайнмайера" об урегулировании в Донбассе. Несмотря на масштаб акции, президенту Владимиру Зеленскому нечего опасаться, уверена адвокат Татьяна Монтян.
Антиправительственные акции протеста организованы бывшим
президентом Петром Порошенко и олигархом Игорем Коломойским при поддержке главы
МВД Арсена Авакова. Но с двумя последними главе государства удалось
договориться, уверена Монтян.
По ее мнению, таким образом организаторы акции решили
пошантажировать и его команду. Происходящее она назвала
"позорным зрелищем", предположив, что украинский лидер все же
согласился на уступки "и дал какие-то гарантии Авакову и, разумеется,
Коломойскому". На саму "формулу Штайнмайера", уверена адвокат,
собравшимся на митинг наплевать.
Собравшиеся на площади радикалы опасности для не
представляют, полагает Монтян. "Нацики там были чисто для проформы",
– сказала адвокат в эфире своего ютуб-канала.
Кроме того, без поддержки Запада рассчитывать на очередной
переворот оппонентам президента не стоит. Позиция США и Европы играет ключевую
роль в успехе антиправительственных протестов на Украине, уверена Монтян.
Митинг на Майдане независимости в центре Киева собрал более
10 тысяч человек. Собравшиеся протестовали против реализации "формулы
Штайнмайера" и обвиняли президента в сдаче интересов страны.
Примечательно, что на следующий день после акции в Киеве объявили о срыве
отвода войск в Донбассе. Это было обязательным условием для мирного
урегулирования.