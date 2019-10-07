Накануне в центре Киева прошел 10-тысячный митинг против реализации формулы Штайнмайера об урегулировании в Донбассе. Несмотря на масштаб акции, президенту Владимиру Зеленскому нечего опасаться, уверена адвокат Татьяна Монтян.

Накануне в центре Киева прошел 10-тысячный митинг против реализации "формулы Штайнмайера" об урегулировании в Донбассе. Несмотря на масштаб акции, президенту Владимиру Зеленскому нечего опасаться, уверена адвокат Татьяна Монтян.Антиправительственные акции протеста организованы бывшимпрезидентом Петром Порошенко и олигархом Игорем Коломойским при поддержке главыМВД Арсена Авакова. Но с двумя последними главе государства удалосьдоговориться, уверена Монтян.По ее мнению, таким образом организаторы акции решилипошантажировать и его команду. Происходящее она назвала"позорным зрелищем", предположив, что украинский лидер все жесогласился на уступки "и дал какие-то гарантии Авакову и, разумеется,Коломойскому". На саму "формулу Штайнмайера", уверена адвокат,собравшимся на митинг наплевать.Собравшиеся на площади радикалы опасности для непредставляют, полагает Монтян. "Нацики там были чисто для проформы",– сказала адвокат в эфире своего ютуб-канала.Кроме того, без поддержки Запада рассчитывать на очереднойпереворот оппонентам президента не стоит. Позиция США и Европы играет ключевуюроль в успехе антиправительственных протестов на Украине, уверена Монтян.Митинг на Майдане независимости в центре Киева собрал более10 тысяч человек. Собравшиеся протестовали против реализации "формулыШтайнмайера" и обвиняли президента в сдаче интересов страны.Примечательно, что на следующий день после акции в Киеве объявили о срывеотвода войск в Донбассе. Это было обязательным условием для мирногоурегулирования.