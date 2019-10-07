Известный российский кутюрье Вячеслав Зайцев никогда не был замешан в скандалах, но вдруг объявился мужчина, называющий себя его внебрачным сыном. В студии Пусть говорят на Первом канале маэстро получил результаты ДНК-теста на отцовство.

Известный российский кутюрье Вячеслав Зайцев никогда не был замешанв скандалах, но вдруг объявился мужчина, называющий себя его внебрачным сыном.В студии "Пусть говорят" на Первом канале маэстро получил результаты ДНК-тестана отцовство.Вячеслава Зайцева знают как родоначальника советской высокоймоды и человека, который не сдается под натиском проблем. 81-летний модельер борется с болезньюПаркинсона, но, несмотря на недуг, напряженно работает.Зайцев всегда казался человеком высокой морали, поэтомузаявление Ивана Рыбникова для многих стало шоком. В студии ток-шоу "Пустьговорят" молодой мужчина, который, к слову, тоже работает модельером, заявил,что он внебрачный сын Вячеслава Михайловича.Рыбников сообщил, что всю жизнь считал своим отцом Валерия ДаниловичаРыбникова. Однако несколько лет назад родная сестра открыла ему семейный секрет– он рожден от известного кутюрье Вячеслава Зайцева."Новость пришла ко мне от сестры. Естественно, неожиданно. Ядумаю, что она видела, что мне также тяжело, как и ему было подняться издеревни, я шел, город за городом покорял. И она, видимо, решила этим самымподдержать меня, чем огорошила. Но потом я стал смотреть и понимать, чтостолько сходства. Сестра сказала мне, что ей сказала мама", – рассказал Иван в сегодняшнемвыпуске "Пусть говорят".Между тем сам Зайцев уверен, что рассказ молодого модельера– выдумка. Попытки Рыбникова доказать родство с ним вызваны желаниемзаявить о себе. Чтобы опровергнуть слова Ивана, Вячеслав Михайлович решился на проведение генетическойэкспертизы."Я сдал ДНК, чтобы предотвратить эти возможные инсинуации вмой адрес", – сказал Вячеслав Зайцев в студииВ эфире ток-шоу были озвучены результаты экспертизы на определение отцовства. Специалисты генетической лаборатории сделали два теста: сравнили образцы биоматериалов Вячеслава Зайцева и Ивана Рыбникова, а также проверили родство Ивана Рыбникова и Валерия Рыбникова."Вероятность того, что Вячеслав Михайлович Зайцев действительнобиологический отец Ивана составляет 0%. Вероятность того, что Валерий Данилович Рыбников может являться биологическим отцом Ивана составляет 99,9%", – озвучил эксперт встудии программы