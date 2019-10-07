Известный российский кутюрье Вячеслав Зайцев никогда не был замешан
в скандалах, но вдруг объявился мужчина, называющий себя его внебрачным сыном.
В студии Пусть говорят на Первом канале маэстро получил результаты ДНК-теста
на отцовство.
Известный российский кутюрье Вячеслав Зайцев никогда не был замешан
в скандалах, но вдруг объявился мужчина, называющий себя его внебрачным сыном.
В студии "Пусть говорят" на Первом канале маэстро получил результаты ДНК-теста
на отцовство.
Вячеслава Зайцева знают как родоначальника советской высокой
моды и человека, который не сдается под натиском проблем. 81-летний модельер борется с болезнью
Паркинсона, но, несмотря на недуг, напряженно работает.
Зайцев всегда казался человеком высокой морали, поэтому
заявление Ивана Рыбникова для многих стало шоком. В студии ток-шоу "Пусть
говорят" молодой мужчина, который, к слову, тоже работает модельером, заявил,
что он внебрачный сын Вячеслава Михайловича.
Рыбников сообщил, что всю жизнь считал своим отцом Валерия Даниловича
Рыбникова. Однако несколько лет назад родная сестра открыла ему семейный секрет
– он рожден от известного кутюрье Вячеслава Зайцева.
"Новость пришла ко мне от сестры. Естественно, неожиданно. Я
думаю, что она видела, что мне также тяжело, как и ему было подняться из
деревни, я шел, город за городом покорял. И она, видимо, решила этим самым
поддержать меня, чем огорошила. Но потом я стал смотреть и понимать, что
столько сходства. Сестра сказала мне, что ей сказала мама", – рассказал Иван в сегодняшнем
выпуске "Пусть говорят".
Между тем сам Зайцев уверен, что рассказ молодого модельера
– выдумка. Попытки Рыбникова доказать родство с ним вызваны желанием
заявить о себе. Чтобы опровергнуть слова Ивана, Вячеслав Михайлович решился на проведение генетической
экспертизы.
"Я сдал ДНК, чтобы предотвратить эти возможные инсинуации в
мой адрес", – сказал Вячеслав Зайцев в студии
В эфире ток-шоу были озвучены результаты экспертизы на определение отцовства. Специалисты генетической лаборатории сделали два теста: сравнили образцы биоматериалов Вячеслава Зайцева и Ивана Рыбникова, а также проверили родство Ивана Рыбникова и Валерия Рыбникова.
"Вероятность того, что Вячеслав Михайлович Зайцев действительно
биологический отец Ивана составляет 0%. Вероятность того, что Валерий Данилович Рыбников может являться биологическим отцом Ивана составляет 99,9%", – озвучил эксперт в
студии программы