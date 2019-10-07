Опять Майдан? Против чего теперь скачут и жгут файеры?

Опять Майдан? Против чего теперь скачут и жгут файеры?Протестовать против "формулы Штайнмайера" на Майдан пришли около трех тысяч человек. Молодежь, пенсионеры, много людей в военной форме. Напротив стеллы установили сцену, с которой звучит призыв к украинцам "остановить капитуляцию".Митинговали мирно. В разгар вече число митингующих приблизилось к 10 тысячам. Тем не менее выученные за неделю лозунги про Путина и Зеленского звучали сегодня как будто тише и скромнее.Спустя два часа по сценарию зажгли файеры,и процессия двинулась вверх от Майдана на Банковую. Большая часть людей разошлась. В числе тех, кто к офису Зеленского не пошел, был и Петр Порошенко.Все, что говорили сегодня на Майдане о "формуле Штайнмайера", полностью совпадает с позицией Порошенко, поэтому бывший президент был в отличном настроении. В селфи не отказал и на вопрос, заданный нами на русском языке, ответил. На русском.- Петр Алексеевич, вы зачем пришли?- Чтобы быть рядом с людьми.Впервые на Майдан люди вышли 1 октября. Такой была реакция противников на подписанный в Минске документ и последующий брифинг Зеленского. В числе активистов — каждый раз нардепы от "Евросолидарности" и нацкорпуса.Марафон митингов в Киеве запустили лидеры "Свободы", нацкорпуса и "Правого сектора" (запрещен в РФ). В соцсетях они и сейчас призывают украинцев ежедневно выходить на Майдан. Всю неделю там по вечерам угощали кофе и печеньем.После видеообращения Зеленского к украинцам, в котором он объяснил, что "формула Штайнмайера" не предполагает отказ от Донбасса, митинги на Майдане и вовсе превратились в одиночные пикеты.И сегодня организаторы вече могли бы остаться без народной поддержки. Майдан снова купили, уверен глава офиса президента Андрей Богдан. Он опубликовал пост в соцсетях с перепиской, где указаны расценки за участие в акции "Нет капитуляции". Пришел — получи 100 гривен. Привел друга и принес плакат — по 10 сверху. Те, кто на Майдан не пошли, говорят, что устали от волнений и протестов. Заявления Зеленского по Донбассу поддерживают. Для них это — надежда на прекращение войны.Сделав почетный круг по парламентскому кварталу, финишировали киевляне около 4 вечера на Майдане. Националисты призывают не останавливаться и продолжать митинги до тех пор, пока не последует реакция властей. Следующая массовая акция протеста назначена на 14 октября. Сегодняшнюю активисты назвали мирной, но предупредили: если к ним не прислушаются, сценарий протестов может стать другим.