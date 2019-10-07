Но пожароопасный сезон не закончился

Но пожароопасный сезон не закончилсяВ лесах региона снят особый противопожарный режим, но пожароопасный сезон пока сохраняется. С начала его действия во Владимирской области произошло 120 пожаров на общей площади почти в 168 гектаров. В департаменте лесного хозяйства напоминают: во время пожароопасного сезона запрещено разведение костров в неустановленных местах. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность.