Зашел как-то один мужик в общественный туалет маленькую нужду справить и смотрит, а там стоит негр и тем же самым занимается. Мужик становится рядом, расстегивает ширинку, ссыт и тут вдруг замечает член негра, сантиметров так под тридцать. Мужик такой офигевший спрашивает:
- Слышь друг, а можно и мне как-нибудь такой же, а?
- Нефиг делать, - отвечает негр. - Берешь кирпич, привязываешь его к члену и денек-два так вот походи.
Ну мужик решил проверить. Через пару дней встречает того же негра и говорит ему:
- Б%я! Ты шо мне за х#$&ню посоветовал - у меня член ни фига не увеличился, а только почернел!!!
А негр (удивленно):
- Так ты че, удлинить хотел?
еще анекдот!