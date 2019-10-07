Нужно прислать видео, где ребенок в течение одной минуты прыгает на скакалках на двух ногах, не меняя очередность ног.

Проект спортивного конкурса для детей от партии "Единая Россия" существует уже три месяца.За это время организаторы получили от участников около 150-ти заявок по отжиманиям и приблизительно столько же по подтягиваниям. Теперь - новая задача. Нужно прислать видео, где ребенок в течение одной минуты прыгает на скакалках на двух ногах, не меняя очередность ног. Видео можно присылать через соцсети - конкурс "Отличник по физкультуре" проводится в рамках проекта "Детский спорт".Павел Засыпкин, председатель общественного совета проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия": "Это нужно для того, чтобы дети больше вовлекались в спорт, активный образ жизни, отключались немножко от гаджетов от своих, от просмотра телесериалов, мультиков, всего остального. То есть по максимуму чтобы занимались здоровым образом жизни и давали тем самым пример для своих сверстников, ну и возможно даже для родителей."