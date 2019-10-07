Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения, который он отмечает 7 октября, отправился в тайгу. На природе российский лидер отдохнул вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.

Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения, который он отмечает 7 октября, отправился в тайгу. На природе российский лидер отдохнул вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.Кадры отдыха Владимира Путина и Сергея Шойгу в Сибири были опубликованы в Сети сразу после полуночи 7 октября, в день рождения президента России. Президент и глава Минобороны проделали часть пути пешком, а также проехались на внедорожнике. За рулем находился сам глава государства.Владимир Путин поднялся на вершину горы, высота которой составляет порядка двух тысяч метров над уровнем моря, передает . Отметим, как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, свой день рождения российский лидер намерен провести на природе в окружении семьи и близких.