В аэропорту Благовещенска задержали пассажира, который устроил дебош на борту лайнера Уральские авиалинии, летевшего из Екатеринбурга. В отношении правонарушителя составили протокол о ..

В аэропорту Благовещенска задержали пассажира, который устроил дебош на борту лайнера "Уральские авиалинии", летевшего из Екатеринбурга. В отношении правонарушителя составили протокол о мелком хулиганстве. Об этом сообщает со ссылкой на "Амурскую службу новостей".Как рассказали очевидцы, мужчина вел себя неуважительно по отношению к окружающим, выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания членов экипажа. Позднее выяснилось, что пассажир был пьян. Его приговорили к административному аресту на десять суток.