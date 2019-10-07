В день рождения президента России Владимира Путина в Инстаграме появилась новая игра, посвященная российскому лидеру. В рамках презентованного развлечения игроку предлагается помочь политику в схватке с Дональдом Трампом и другими персонажами политической арены.

В день рождения президента России Владимира Путина в "Инстаграме" появилась новая игра, посвященная российскому лидеру. В рамках презентованного развлечения игроку предлагается помочь политику в схватке с Дональдом Трампом и другими персонажами политической арены.Поиграть в новинку могут все обладатели смартфонов с доступом в интернет и аккаунтов в "Инстаграм". Для доступа к игре "Путин Go" достаточно зайти в раздел сторис аккаунта "Маленькие большие новости" и следовать указаниям на экране. Их всего два – перевернуть экран и в нужный момент нажимать на экран, чтобы персонаж подпрыгнул, передает "".Всего в игре насчитывается три раунда. По их ходу игроку необходимо собирать призовые очки в виде щенков алабая, амфор и стаканчиков мороженого. Противостоять ему будут Дональд Трамп, Ксения Собчак и Петр Порошенко. Кроме того, игрового Владимира Путина ждет встреча со стаей стерхов, а также желтая LADA Kalina.Авторы игры – сотрудники проекта "360" "Маленькие большие новости" – создали ее в качестве своеобразного поздравления президента России Владимира Путина с днем рождения. 7 октября 2019 года российский лидер отмечает свое 67-летие.Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, праздничный день Владимир Путин собирается провести на природе в окружении родных и близких. Тем временем в Сети появилось видео, показывающее, как президент России провел день накануне. Он прогулялся по тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу.