В Санкт-Петербурге на Арсенальной набережной мужчина перебегал дорогу на красный и на полном ходу сбил Ниву. Дело в том, что при столкновении с пешеходом машина рабилась вдребезги и ..

В Санкт-Петербурге на Арсенальной набережной мужчина перебегал дорогу на красный и на полном ходу "сбил" Ниву. Дело в том, что при столкновении с пешеходом машина рабилась вдребезги и перевернулась.При этом пострадавший пешеход остался жив, пишет "телеграм"-канал Life Shot. Журналисты уже прозвали петербуржца "русским терминатором" и "медным всадником".