Преступление, от которого захватывает дух. В крупнейшем российском банке - Сбербанке - поймали крота. Вот как об этом в интервью рассказал сам Герман Греф.

Преступление, от которого захватывает дух. В крупнейшем российском банке — Сбербанке — поймали "крота". Вот как об этом в интервью рассказал сам Герман Греф."Мы расцениваем это как внутреннее предательство. В нашей культуре, в нашем понимании это — предательство. И это — всегда сложное преступление для мониторинга и предотвращения", — отметил Греф.Это были полные драматизма буквально часы, когда финансовый гигант Сбербанк России благодаря своей особой разведке в так называемом "черном" Интернете достоверно понял, что таблицы с данными на десятки миллионов клиентов украдены. Украдены, но пока еще никому не проданы, а лишь выставлены на продажу.Чтобы понимать: кредитных карт у клиентов Сбербанка, по словам Грефа, — 18 миллионов, а дебетовых, по официальной отчетности за прошлый год, — 108 миллионов. Представляете масштаб риска?Первым "торговаться" с продавцом стал как раз сотрудник Службы безопасности Сбербанка. Это была виртуозная операция. Сначала нужно было срочно удостовериться, что внешние контуры кибербезопасности банка не подвели и на сей раз. Потом -- понять, что это все же "крот", затем — сузить круг подозреваемых и торговаться.Сначала — в несознанку, но когда парню выложили все его тайные ходы, включая в "черном" Интернете, когда даже показали чуть-чуть пространство центра кибербезопасности Сбербанка, злоумышленник сдался и пошел на сотрудничество со следствием."Это же проблема профессиональной деформации. Человек достигает определенного уровня профессионализма, ему кажется, что он его достиг настолько, что может быть лучшим, может перехитрить всех. Это характерно для любого человека, наверное, не только для молодого. А уж для человека 28 лет от роду… Это, к сожалению, может очень серьезно подвести, как в этом случае", — отмети Герман Греф.Словом, это была блестящая операция, в результате которой ни один клиент Сбербанка не пострадал."Я хотел бы сказать всем нашим клиентам огромное спасибо за веру в нас, за доверие банку, которым мы очень дорожим и которым будем очень дорожить в будущем", — заявил Греф.Ну, и рекомендации по безопасности самим клиентам от самого Грефа: "Первое: никогда сотрудник ни одного банка не будет вам звонить и спрашивать ваши данные, потому что он всегда этими данными владеет. Если звонят вам, 100%, что это мошенник. Второе правило: никогда никому, ни одному человеку не доверяйте код, который написан на обратной стороне карты. Никогда не переключайте свои мобильные устройства на телефоны ваших родных, близких или тем более незнакомых людей. И никогда никому не давайте пин-код или ваши кодовые слова".