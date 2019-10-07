Певица и фигуристка Анна Семенович рассказала о страданиях из-за своей внушительного размера груди. Звезда отечественного шоу-бизнеса поведала, что в Европе она совершенно не может подобрать себе одежду.

Певица и фигуристка Анна Семенович рассказала о страданиях из-за своей внушительного размера груди. Звезда отечественного шоу-бизнеса поведала, что в Европе она совершенно не может подобрать себе одежду.Анна приняла участие в юмористической передаче, выходящей на видеохостинге YouTube – "Опять топ 5". Вместе с основателем издания PEOPLETALK Лаурой Джугелия и его главным редактором Оксаной Кравчук знаменитость обсудила пять самых нашумевших новостей за прошедшую неделю.Кроме того, Семенович также дала небольшое интервью, в котором рассказала, что ей очень тяжело находить себе одежду, т.к. европейские дизайнеры не шьют стильные вещи на грудастых барышень. Певица отметила, что ей не нравятся изменившиеся стандарты красоты, когда быть худощавой стало престижнее, чем иметь выдающиеся части фигуры.У них по подиуму ходят очень худые девушки, и они считают, что это сексуально и красиво. Я против этого, потому что очень многие подростки, девчонки, по 12-14 лет... Они изнуряют себя диетами, они ничего не едят, сидят на одной воде, чтобы быть похожими на девушек с обложек журналов", – Анна в эфире "Опять топ 5".Стоит отметить, что несмотря на такие сложности Семенович полностью устраивает ее внешность. Ранее она уже совместно бороться с навязанными стандартами женской привлекательности. Фигуристка призвала своих фигуристых поклонниц принять участие в кастинге и потрясти на камеру своими прелестями."Я Анна Семенович. Я считаю, что каждая женщина богиня. А если женщина с формами, то она богиня вдвойне," – заявляла вокалистка.