Сегодня ОАД МВД России - это орган межотраслевого оперативного управления, координирующий деятельность служб и подразделений Министерства в решении комплексных правоохранительных задач.

Реализация управленческих функций или штабная деятельность, появились с начала развития системы органов внутренних дел. В 1918 году приказом № 1 по Главному управлению рабоче-крестьянской милиции НКВД впервые были созданы инструкторский и информационный отделы, сотрудники которых проводили сбор и обобщение данных о численности и качественном составе милиции, о преступлениях, осуществляли фактический контроль за выполнением обязанностей личным составом, готовили обзоры деятельности и занимались нормотворчеством. Постепенно к задачам прибавилось планирование деятельности.В 60-е годы в Министерстве внутренних дел СССР было образовано Организационно-инспекторское управление, охватившее информационно-аналитическую, организационно-методическую, статистическую и нормативно-уставную работу, контроль и инспектирование, руководство дежурной службой, методическое обеспечение профилактической деятельности, решение вопросов научной организации труда и организацию взаимодействия с правоохранительными органами зарубежных стран.В постсоветский период был образован Штаб МВД России, в состав которого вошли Информационно-аналитическое, Организационно-плановое и Оперативное управления, Главная инспекция. Также были созданы штабы во всех управлениях, отделах внутренних дел городов, районов, линейных подразделений на транспорте.В 2001 года Главный штаб МВД России преобразован в управление, а в 2004 года в департамент.В ходе реформы 2011 года контрольно-ревизионное, организационно-штатное и оперативное направления деятельности переданы в ведения самостоятельных управлений, а штаб центрального аппарата ведомства получил действующее в настоящее время наименование Организационно-аналитический департамент МВД России.Сегодня ОАД МВД России - это орган межотраслевого оперативного управления, координирующий деятельность служб и подразделений Министерства в решении комплексных правоохранительных задач.