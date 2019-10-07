Актриса рассказала об увлечении трехлетней дочери Мии балетом. Агата Муцениеце удивлена такой осознанностью малышки.

Актриса рассказала об увлечении трехлетней дочери Миибалетом. Агата Муцениеце удивлена такой осознанностью малышки.Младшая дочь актера Павла Прилучного и артистки АгатыМуцениеце начала посещать танцевальные занятия еще прошлой весной. Однако осваивать азы хореографии, судя по всему, маленькой Мии понравилось только сейчас. По словам актрисы,девочка стала сама проситься на уроки, а ведь раньше такой любви к балетузвезда за наследницей не замечала."Мия очень меня удивила, в этом году она сама попросилась набалет! И каждый день хочет заниматься.. и старается! И конечно, это не может нерадовать, в чем магия? В школе? В педагогах? В самой Мие? Не знаю.. Она срождения гибкая, и ходит на носочках, иииии любит поесть. Я шутила что онабудет балерина, которой будет тяжело сидеть на диете.. Сейчас эта шуткаобретает серьезные мотивы(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала в личном "Инстаграм".Также артистка опубликовала снимок из балетного зала. ТрехлетняяМия, облаченная в розовое боди и балетную пачку, выполняет упражнение наковрике. Фото вызвало восторг у подписчиков артистки."Карамелька😍😍😍", "Ой, какая хорошенькая!!!😍🙌", "Чудо птичка!🙌💞", "А как на маму похожа!", "Да уж, балериночка аппетитная)),малюсечка🤗", Чудесный ребенок🔥😍Успеховвам👍💪", -умилялись поклонники .