Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, когда в Центральную Россию вернется тепло. По словам синоптика, повышение температуры воздуха начнется со вторника, ..

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, когда в Центральную Россию вернется тепло. По словам синоптика, повышение температуры воздуха начнется со вторника, передает "Российская газета".8 октября на севере Центрального федерального округа столбики термометров поднимутся до +2...+7 градусов, а 9-го – до +4...+9. Существенное потепление ожидается в четверг и пятницу – 10 и 11 октября воздух прогреется до +13...14 градусов. На выходных погода особенно порадует россиян – температурные значения окажутся в районе +15 градусов, передает телеканал "".