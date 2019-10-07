Злоумышленники отпирали створки окна и незаконно проникали в жилое помещение, где совершали хищение денежных средств и ювелирных украшений...

«СЧ СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, совершавших кражи из жилых помещений», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Установлено, что фигуранты уголовного дела похищали предметы, представляющие материальную ценность, из частных домов граждан на территории г. Москвы. Так, с помощью различных инструментов злоумышленники отпирали створки окон и незаконно проникали в жилые помещения, откуда совершали хищение денежных средств и ювелирных украшений. Причиненный ущерб составляет свыше 2 миллионов рублей.Аналогичным образом соучастники совершили 2 противоправных деяния.Следственной частью УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», соединенные в одно производство.Сотрудниками ОУР УВД по ТиНАО задержаны четверо подозреваемых в возрасте от 19 до 23 лет. В отношении двоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое других находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело направлено в Троицкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53