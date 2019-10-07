"Оперативниками Главного управления уголовного розыска МВД России задержаны трое мужчин по подозрению в совершении разбойного нападения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Москвы и Московской области при участии Росгвардии задержаны трое мужчин по подозрению в совершении разбойного нападения.По имеющейся информации, возле жилого дома в поселении Сосенское Троицкого и Новомосковского административных округов столицы к гражданину одного из государств ближнего зарубежья подошли четверо мужчин. Угрожая предметом, похожим на нож, и применив физическую силу, они забрали у потерпевшего более одного миллиона рублей, после чего скрылись в неизвестном направлении.Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Коммунарский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий в столичном кафе один из подозреваемых задержан. В дальнейшем сотрудниками полиции установлены двое его соучастников. Выяснилось, что ранее они уже были задержаны по подозрению в совершении разбойных нападений в Московской области и сейчас содержатся под стражей.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств и возможных соучастников противоправной деятельности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео