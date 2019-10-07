Безопасный и высокоинформативный метод исследования прямой и толстой кишки позволяет выявлять патологию на самых ранних стадиях.

Излечить рак кишечника на ранней стадии и предупредить риск его распространения. Первый клинический медицинский центр в Коврове имеет самое высокотехнологичное оборудование и применяет малоинвазивные методы исследования. Один из них колоноскопия. Это безопасный и высокоинформативный метод исследования прямой и толстой кишки с помощью эндоскопа.Ректальный рак - бич современной цивилизации. По словам врачей, часто они выявляют болезнь в запущенной форме. Чем раньше будет обнаружено заболевание, тем эффективнее будет его лечение. Один из современных методов диагностики - колоноскопия. Его с успехом применяют хирурги Первого клинического медицинского центра в Коврове.Иван Борисов, хирург, колопроктолог ПКМЦ г. Ковров: "Это позволяет выявлять патологию на самых-самых ранних стадиях, зачаточных. 1 стадия в дальнейшем позволит получить наиболее выгодные для пациента результаты. Если это полип, он может быть удален в момент первичного эндоскопического обследования."Этот метод диагностики наиболее доступный и малотравматичный.Иван Борисов, хирург, колопроктолог ПКМЦ г. Ковров: "Услуги нашего Центра позволяют проводить данное вмешательство под седацией, с минимальным дискомфортом для пациента. И наркоз, который дается во время этой процедуры, он современный, не требует наблюдения пациента в стационаре после этого наркоза."Все манипуляции проводятся во время наркоза. Пациент их не чувствует. Последствия тоже минимальны. Уже через несколько часов после операции пациент возвращается к обычной жизни. По мнению специалистов, колоноскопию необходимо проходить раз в 3 года, начиная с 40 лет. Даже если нет жалоб. А при наличии проблем с кишечником - чаще. Начинать надо с приема врача общей практики или врача-колопроктолога. В Первом клиническом медицинском центре для проведения обследований - самые современные аппараты, с помощью которых можно делать операции на желудочно-кишечном тракте.Вера Куликова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"