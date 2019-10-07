Президент Белоруссии Александр Лукашенко играет с огнем. На встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским Батька попросил его помочь с производством оружия. Минск бросил Москве ракетный вызов, пишут журналисты.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко играет с огнем. На встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским Батька попросил его помочь с производством оружия. Минск бросил Москве ракетный вызов, пишут журналисты.
Белоруссия работает над развитием ракетного вооружения и
заинтересована в помощи Украины. Об этом Лукашенко заявил на встрече с
Зеленским в ходе Форума регионов в Житомире. Батька предложил украинскому
коллеге создать совместное оружейное производство.
Своим заявлением Лукашенко бросил Москве ракетный вызов,
пишет газета "Взгляд". Военное сотрудничество Минска и Киева в
ракетной отрасли длится не первый год, отмечают журналисты. Они напомнили о
совместной разработке военной промышленности двух стран – ракетном комплексе
"Скиф".
Нынешнее военное сотрудничество Минска с Москвой намного
шире, чем с Киевом. Заявление Лукашенко на встрече с Зеленским говорит об
изменении отношения Минска к Москвы, а также вызовом Кремлю, на который тот
может не закрыть глаза. "Минск критически зависит от доброй воли Москвы
в вопросе поставки современных вооружений", – отмечает издание.
встретились на
Форуме регионов в Житомире 4 октября. Президенты обсуждали самые разные темы -
от развития двусторонней торговли до совместных съемок фильмов и даже
проведения Олимпиады. Часть встречи двух лидеров осталась за кадром: около двух
часов главы государств пообщались за закрытыми дверями.
По мнению экспертов, сближение Украины и Белоруссии может
доставить России серьезную головную боль. Портал "Белорусский
партизан" упомянул об идее Минска о военно-политическом альянсе с Киевом.
призвали выступить против России вместе с Зеленским.