Президент Белоруссии Александр Лукашенко играет с огнем. На встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским Батька попросил его помочь с производством оружия. Минск бросил Москве ракетный вызов, пишут журналисты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко играет с огнем. На встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским Батька попросил его помочь с производством оружия. Минск бросил Москве ракетный вызов, пишут журналисты.Белоруссия работает над развитием ракетного вооружения изаинтересована в помощи Украины. Об этом Лукашенко заявил на встрече сЗеленским в ходе Форума регионов в Житомире. Батька предложил украинскомуколлеге создать совместное оружейное производство.Своим заявлением Лукашенко бросил Москве ракетный вызов,пишет газета "Взгляд". Военное сотрудничество Минска и Киева вракетной отрасли длится не первый год, отмечают журналисты. Они напомнили осовместной разработке военной промышленности двух стран – ракетном комплексе"Скиф".Нынешнее военное сотрудничество Минска с Москвой намногошире, чем с Киевом. Заявление Лукашенко на встрече с Зеленским говорит обизменении отношения Минска к Москвы, а также вызовом Кремлю, на который тотможет не закрыть глаза. "Минск критически зависит от доброй воли Москвыв вопросе поставки современных вооружений", – отмечает издание.встретились наФоруме регионов в Житомире 4 октября. Президенты обсуждали самые разные темы -от развития двусторонней торговли до совместных съемок фильмов и дажепроведения Олимпиады. Часть встречи двух лидеров осталась за кадром: около двухчасов главы государств пообщались за закрытыми дверями.По мнению экспертов, сближение Украины и Белоруссии можетдоставить России серьезную головную боль. Портал "Белорусскийпартизан" упомянул об идее Минска о военно-политическом альянсе с Киевом.призвали выступить против России вместе с Зеленским.