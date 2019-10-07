С 7 по 16 октября во Владимирской области проходит онлайн-голосование второго (регионального) этапа конкурса.

С 7 по 16 октября во Владимирской области проходит онлайн-голосование второго (регионального) этапа Всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый - 2019".Напомним, что на первом этапе конкурса, проходившем с 11 по 20 сентября, в ходе народного голосования граждане выбрали лучших участковых уполномоченных полициииз 17 районов области.Теперь в ходе онлайн-голосования на сайте УМВД России по Владимирской области жители региона сами выберут единственного - наиболее достойного - претендента на звание «Народный участковый».Итоги голосования и имя лучшего Народного участкового уполномоченного полиции 33-го региона будут объявлены 17 октября.Победитель будет представлять Владимирскую область на заключительном (всероссийском) этапе конкурса.Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится в ноябре текущего года.