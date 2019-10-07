Целью визита почетного гостя стало ознакомление с деятельностью столичных правоохранителей...

Целью визита почетного гостя стало ознакомление с деятельностью столичных правоохранителей.Начальник организационно-инспекторского управления МВД Республики Таджикистан генерал-майор милиции Карим Солиев начал знакомство с работой столичной полиции в Центре оперативного управления.Начальник Штаба ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Сергей Попов показал зарубежному коллеге, как ведется работа по обеспечению охраны общественного порядка в столице с помощью камер видеонаблюдения.Также сотрудники продемонстрировали работу Дежурной части Главка и службы «02» и рассказали о работе специалистов по приему и обработке вызовов, поступающих от граждан, и об организации информационного взаимодействия служб и подразделений по данному направлению деятельности.В завершение встречи почетного гостя пригласили посетить музей истории московского уголовного розыска, где подробно рассказали об экспонатах, находящихся в экспозиции.«У меня сложилось очень приятное впечатление от приема, слаженного порядка организации работы и профессионализма сотрудников. Сегодня нам рассказали об основных функциях, задачах и обязанностях сотрудников некоторых подразделений. В ходе встречи мне удалось получить новые знания, которые мы будем внедрять и в нашу практику», – отметил генерал-майор милиции Карим Солиев.В завершение руководители ГУ МВД России по г. Москве вручили коллеге из Республики Таджикистан памятный подарок.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве