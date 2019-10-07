В воскресенье, 6 октября, президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора планируемую зону безопасности на севере Сирии.

В воскресенье, 6 октября, президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора планируемую зону безопасности на севере Сирии. Сообщается, что Эрдоган выразил Трампу озабоченность по поводу того, что американские военные чиновники не выполняют достигнутые между Турцией и США договоренности.Ранее президент Турции заявил, что в ближайшие дни может быть принято решение о турецкой военной операции на севере Сирии к востоку от Евфрата. По словам главы государства, ее целью будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов и создание там зоны безопасности для размещения находящихся на территории Турции сирийских беженцев. Администрация президента Турции сообщает, что в ноябре текущего года Реджеп Тайип Эрдоган посетит Вашингтон по приглашению Дональда Трампа для проведения переговоров, передает РИА Новости.Ранее в ходе переговоров в Анкаре США и Турция достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата. Президент Эрдоган заявил, что Анкара начнет операцию против курдских сил, контролирующих этот регион, если США будут затягивать формирование зоны безопасности. Против турецко-американского соглашения категорически выступил официальный Дамаск, так как по мнению правительства Сирии, оно представляет собой нарушение суверенитета и территориальной целостности страны и грубое нарушение принципов международного права и Устава ООН.