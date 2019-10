Американский президент Дональд Трамп посетовал на то, как фейковые СМИ лезут из кожи вон, защищая экс-вице-президента США Джо Бадена и его сына Хантера, которого выгнали из армии. Семья Байденов просто-напросто сидела на откатах, уверен Трамп.

Американский президент Дональд Трамп посетовал на то, как "фейковые СМИ" лезут из кожи вон, защищая экс-вице-президента США Джо Бадена и его сына Хантера, которого "выгнали из армии". Хантер Байден получал как минимум 100 тысяч долларов в месяц от украинской нефтяной компании, несмотря на отсутствие опыта в энергетике, да к тому же еще и получил 1,5 миллиарда долларов от Китая без всякой видимой причины, пишет Трамп.Это, по его словам, никак не может быть законными транзакциями, и, как постановили юристы и прочие лица, он, как президент США, "обязан расследовать возможную — или вероятную — коррупцию".Семья Байденов просто-напросто сидела на "откатах", уверен Трамп, а Байден к тому же заявлял, что не общался с "этой украинской компанией", а затем вдруг всплыло фото, на котором он играет в гольф с ее главой и Хантером.Трамп также коснулся и обвинений в том, что, борясь с Байденом, пытается устранить возможного конкурента на выборах 2020 года. По его словам, он очень хотел бы баллотироваться против "1-процентного Джо Байдена", но думает, что этому не суждено случиться."Сонный Джо" просто не доберется до старта, — считает Трамп. — А с учетом всех денег, которые он и его семья, вероятно, "вымогали", Джо должен отказаться от этой затеи".....And by the way, I would LOVE running against 1% Joe Biden — I just don’t think it’s going to happen. Sleepy Joe won’t get to the starting gate, & based on all of the money he & his family probably “extorted,” Joe should hang it up. I wouldn’t want him dealing with China & U!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2019Тем временем глава комитета по международным делам Палаты представителей демократ Элиот Энгел заявил, что госсекретарь США Майк Помпео не подчиняется выданной ему Конгрессом повестке с требованием предоставить документы по Украине. Их у Помпео запросили три комитета Палаты представителей в рамках процедуры импичмента в отношении президента Трампа.Пока что Помпео не идет навстречу следствию, посетовал Энгел в интервью CBS. По его словам, сейчас ведутся дискуссии, и конгрессмены-демократы, ведущие расследование по делу об импичменте Трампа, надеются, что Помпео подчинится их требованиям.24 сентября спикер Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Президента США подозревают в том, что телефонном разговоре с Зеленским в июле он оказывал давление на украинского лидера, побуждая его начать расследование действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера на Украине.За это Трамп якобы обещал Киеву финансовую и военную помощь. Демократы подозревают, что нынешний глава Белого дома таким образом пытается дискредитировать демократа Байдена, считающегося наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах.Ранее Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы Трампа и Зеленского. Согласно ей, американский лидер не добивался расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на помощь Вашингтона Киеву.