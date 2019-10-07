Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского привел к международному скандалу, эхо которого слышится до сих пор. В частности, сам президент США решил заметить, что свидетельствовавшие против него информаторы по этому делу могли быть не беспристрастны.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского привел к международному скандалу, эхо которого слышится до сих пор. В частности, сам президент США решил заметить, что свидетельствовавшие против него информаторы по этому делу могли быть не беспристрастны.Дональд Трамп угодил в скандал с Владимиром Зеленским после того, как некий информатор из спецслужб заявил, что во время переговоров по телефону президент США якобы потребовал от своего украинского коллеги расследовать факт коррупции, связанный с сыном Джо Байдена Хантером. Глава Белого дома опубликовал расшифровку разговора, чтобы доказать, что все обвинения не являются истиной.Этот шаг нанес сильный удар по репутации Владимира Зеленского, однако отвел все подозрения от Дональда Трампа. Так было до тех пор, пока адвокат Марк Заид не сообщил в интервью изданию ABC News о словах второго информатора, также сотрудника разведки. Юрист заверил, что он "из первых рук" знает об утверждениях, прозвучавших в жалобе.Дональд Трамп не мог не отметить, что обоих информаторов представляет один и тот же адвокат, не скрывающий, к тому же, своей принадлежности к демократической партии. "Все поддерживают Обаму и коррумпированную Хиллари", – цитирует президента США. "Охота на ведьм!", – подытожил на своей странице в "Твиттер" американский лидер.Материал дополняется.