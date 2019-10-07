Украинцев готовят к тому, что в стране пройдет масштабная проверка пенсионеров. Пока же народу объясняют, что воровать деньги из бюджета могут не только связанные с властью влиятельные предприниматели, но и простые люди.

Украинцев готовят к тому, что в стране пройдет масштабная проверка пенсионеров. Пока же народу объясняют, что воровать деньги из бюджета могут не только связанные с властью влиятельные предприниматели, но и простые люди.Украинская власть задумалась о том, куда утекают бюджетные деньги. Начать решили с проверки того, насколько законно люди получают свои пенсии. Сообщается, что уже сейчас чиновники находят тысячи нарушений и требуют у людей вернуть выданные им деньги.Мошенником, обворовывающим государство, могут объявить работающего пенсионера. Дескать, на выплату социальной пенсии может претендовать только тот человек, который вышел из трудоспособного возраста и получает меньше прожиточного минимума. Если же ему платят зарплату достаточную для того, чтобы не умереть с голода, то пенсии ему уже не положено.Материал дополняется.