В областном центре открылась детская муниципальная школа по футболу
В областном центре открылась детская муниципальная школа по футболу.
Постигать азы футбольного мастерства будут более 200 ребят. Тренеры юных футболистов
имеют не только педагогический, но и игровой опыт. Это воспитанники футбольного клуба «Торпедо»:
Илья Титаренко, Дмитрий Зинович, Максим Отмахов и Андрей Миронов.
Школе футбола – футбольный подарок. Администрация города вручила ребятам целую сетку мячей, сообщает пресс-служба администрации города