75 лет исполнилось знаменитому хоккеисту Борису Михайлову. Двукратный чемпион Олимпийских игр, восьмикратный чемпион мира, 11-кратный чемпион СССР, выдающийся советский и российский тренер.

75 лет исполнилось знаменитому хоккеисту Борису Михайлову. Двукратный чемпион Олимпийских игр, восьмикратный чемпион мира, 11-кратный чемпион СССР, выдающийся советский и российский тренер. Именно под его руководством сборная России в 1993-м впервые выиграла золотые медали чемпионата мира. К слову, Борис Михайлов — участник легендарной Суперсерии матчей СССР — Канада 1972 года. Подготовке к этому историческому поединку посвящен и популярнейший фильм "Легенда №17".Знаменитая тройка нападения — Владимир Петров, Борис Михайлов, Валерий Харламов. Их слава была сравнима со славой космонавтов. Их имена надолго запомнили за океаном, особенно в Канаде.К началу той легендарной Суперсерии 1972 года парень с чертовой дюжиной на майке уже не был просто молодым дарованием. Позади — победа на чемпионате мира, где он встречался с профессионалами из Канады. Но здесь канадцы играли не на своей, а на широкой европейской площадке.1969-й. Стокгольм. Каждый хоккеист знает, что именно с этой встречи начался триумф советской тройки Харламов – Петров — Михайлов. У руководства сборной были сомнения, ставить ли их на чемпионат мира. Один — виртуоз, мастер обводки, другой — снайпер, лучший распасовщик, третий — гроза вратаря противника, молния у вражеских ворот.Все в этой сборной когда-то начинали с дворовой площадки. Михайлов в школе сначала попытался освоить балалайку. Бросил. Затем — футбол. А уже потом — хоккей. Лед, конечно, заливали сами — между домами на Хорошевке, как раз неподалеку от ЦСКА.В начале 1968-го состоялся разговор с великим Тарасовым, о котором ходили легенды, жестким, требовательным, знаменитым тренером советской сборной и ЦСКА."Каждый день у Тарасова надо было работать на победу. Если вы старше меня, и я вам в игре или в тренировке уступил, он тут же делал замечание", — вспоминает Борис Михайлов.И как только было создано звено, когда поставили Валерку, говорит Борис Михайлов, они сразу "полетели". Тарасов получил тот результат, о котором потом снимут кино, "Легенду №17".Ход первой встречи знаменитой Суперсерии 1972-го все знают: два молниеносных гола от создателей хоккея и хозяев площадки, а затем оглушительный разгром канадцев — 7:2. Наступило время, когда стал меняться мировой хоккей. И менял его в том числе Борис Михайлов, капитан."Его канадцы не очень любили, особенно вратари. Он телосложением не такой сильный, но очень такой цепкий. И он играл все время на пятаке, а на пятаке бьют", — рассказал Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион по хоккею.Новогодний ледовый бой Montreal Canadiens – ЦСКА. Сами же канадцы его называли лучшей игрой. 1975-й. На кадрах — он со старшим сыном Андреем, который станет руководителем в детской спортивной школе ЦСКА. Через три года родится младший — Егор, он будет расти во времена уже тренерского триумфа отца.1993-й — победа российской сборной в чемпионате мира. Рядом — отец и сын. Сейчас Егор Михайлов — тренер клуба Молодежной хоккейной лиги "Красная Армия".Как считает Михайлов-сын, если бы не железный занавес, то всех героев той Суперсерии 1972-го с "руками бы оторвали" в НХЛ. Но, по словам Бориса Михайлова, тогда это в голову даже не могло прийти. Бились же на льду за страну, за флаг. И, победив, тотчас же настраивались на следующую схватку.Борис Михайлов часто говорит о том, что он с радостью замечает спортивный азарт в глазах ребят, школьников, выходящих на лед. У каждого поколения — свои герои. И кто-то из них наверняка должен стать тем, кого потом будут очень бояться на пятачке перед воротами.