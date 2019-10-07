Из Минска пришла хорошая и очень важная новость. Контактная группа по Донбассу письменно согласовала так называемую формулу Штайнмайера.

Из Минска пришла хорошая и очень важная новость. Контактная группа по Донбассу письменно согласовала так называемую "формулу Штайнмайера". "Формула Штайнмайера" названа по имени ныне действующего президента Германии, который в бытность министром иностранных дел в правительстве Меркель предложил этапы пути к особому статусу Донбасса — через местные выборы и перемены в Конституции Украины.Важная деталь — украинскому парламенту сначала нужно принять новый закон об особом статусе Донбасса и согласовать его с самими непризнанными республиками. Это принципиально, иначе любой принятый закон о судьбе Донбасса, не согласованный с самим Донбассом, просто-напросто не будет работать. Сейчас Зеленский об этом даже и не заикается — не хочет дразнить националистов. Главное для него — продвинуться к переговорам на высшем уровне.Вот Зеленский и заявляет, что после подписания "формулы" путь к встрече лидеров России, Франции, Германии и Украины расчищен, а дата вот-вот будет назначена. Мол, там-то все и решится. "Далее пройдет встреча в "нормандском формате" вместе с президентом Франции, канцлером Германии и президентом РФ, где мы обсудим пути прекращения войны на Донбассе", — сказал президент Украины.Не совсем так. Действительно, подписание "формулы" со стороны России было условием "нормандского саммита". Но не единственным. Еще в августе Сергей Лавров говорил и о втором условии – разведении войск на отдельных участках линии соприкосновения в Донбассе. И ранее с этим тоже все на словах соглашались. Начало разведения намечено на 7 октября. Если все пойдет хорошо, то за две недели можно справиться. По крайней мере, так говорит помощник президента Путина Владислав Сурков.На практике разведение — это когда кто-то либо с восточной стороны линии соприкосновения, либо с западной должен подняться из своих уже обжитых окопов, покинуть обустроенные блиндажи, пристрелянные позиции и со всем своим скарбом отойти назад минимум на километр. Это куда? В чистое поле накануне зимы? И есть ли реально согласованная демаркационная линия? Где она на карте? И как вновь врываться в землю? Быть может, и так. Но кто первым покинет свои окопы? И нет ли опасения, что тогда противник их тут же не захватит? "Жабьим прыжком", как говорят в ВСУ. Это ведь война, где позиции удерживались кровью и ценой гибели своих боевых друзей с той и с другой стороны. Есть ли такие договоренности на земле, на линии соприкосновения? Будем реалистами: пока о них не слышно. И — главное — есть ли приказ на отход? Я лично ни с одной стороны текстов таких приказов не нашел. Может, секретные?..Так или иначе, а разведение должно случиться, ведь результативный "нормандский саммит" нужен всем: и Европе, и Украине, и, разумеется, России. Зеленский, правда, говорит, что желает расширить компанию, пригласив в нее лидеров США и Великобритании. Путин не против. Но нереально. Трамп посоветовал Зеленскому самому договариваться с Путиным. А Борису Джонсону за три недели до Brexit уж точно не до Украины. Так что пока — на четверых. Да и хорошо. Теснее компания.Но прежде чем Зеленский полетит на предполагаемый саммит в Париж, не раньше конца октября ему нужно будет успеть навести у себя порядок дома, в самой Украине, дабы позаботиться о тылах. А вот с этим как раз и проблемы.Как только "формула Штайнмайера" была подписана, в Киеве прошла акция протеста под лозунгом "Нет капитуляции!". За неделю националисты провели подобные демонстрации еще в дюжине украинских городов — от Львова и Одессы до Харькова и Николаева, от Мариуполя и Днепра до Херсона и Кривого Рога.Мягким в этой оппозиции выглядел Петр Порошенко. "Формула Штайнмайера придумана в Кремле, она защищает российские интересы. Подписание формулы русского происхождения – "формулы Путина" — означает ослабление или даже снятие санкций против России. Мы не допустим такого сценария развития событий", — заявил Порошенко. То есть для него, пусть на Украине война, лишь бы с России санкции не снимали.Чуть жестче звучит экс-спикер Верховной Рады и бывший комендант Евромайдана Андрей Парубий: "То, что произошло в Минске, — это попытка демонтажа украинского государства. Все государственники должны объединиться, чтобы не допустить сценария капитуляции И мы не допустим".Согласимся. В том смысле, что признание особого статуса Донбасса — это действительно демонтаж нынешнего государственного устройства Украины, но и шанс построить другую, более жизнеспособную государственную модель – федеративную.По федеративной модели вполне себе успешно живут такие страны, как, например, Германия и Россия, да и Соединенные Штаты — тоже федерация. Почему такая конструкция вызывает панику у украинских националистов, понятно. Они — против многоцветья культуры у себя в стране. Но для Украины это реальный шанс склеить хотя бы то, что хоть формально еще осталось от страны после госпереворота 2014 года. Конечно, можно капризничать и дальше, но куда продуктивнее признать реальность. Но это, как говорится, слишком сложно для цирка.И вот прислушайтесь к совсем другой интонации. Похоже, именно такой тон может стать доминантой на Украине уже скоро. Говорит бывший комбат "Азова" (запрещен в РФ) и лидер Национального корпуса Андрей Билецкий. Быть может, чуть длинновато, но зато есть возможность прочувствовать: "Мы должны четко понимать, что с этой формулой можно бороться, что "Минск" не является конечным результатом, что и сама "формула Штайнмайера", и сам "Минск" — это просто дешевые бумажки, которые даже не стоят той бумаги, на которой они написаны. Они не подписаны Украиной, президентом — ни предыдущим, ни этим — украинским парламентом, они подписаны пенсионером Кучмой по абсолютно непонятному поручению. И они не имеют никакого юридического значения. Как эти вещи кулуарно приняты, так они и под светом, под взглядом украинских глаз могут исчезнуть. Но ни предыдущая власть, которой было значительно проще ломать страну, значительно проще врать людям, значительно проще сдавать национальные интересы, сдавать аэропорт, Дебальцево, так и эта власть, которой значительно проще договариваться с Россией, чем строить мощную страну, мощную армию и возвращать свои территории, сами по себе не сдадутся. Нам нужна четкая программа действий не на день, не на два, не на сегодняшний вечер, не на 14 октября. Мы должны переходить к четкой и долгосрочной акции протеста. Если это будет непонятно, то нужно быть готовыми быстро перейти к гражданской непокорности, У нас есть методы, как сломать их и заставить отказаться от так называемого "Минска".14 октября — день рождения Украинской повстанческой армии – УПА (запрещена в РФ). В этот день националисты ежегодно выходят на факельные шествия. Сейчас безбашенный лидер "Национального корпуса" Билецкий грозит Зеленскому буквально новым государственным переворотом. "Мы не должны лишь собираться под флагами, а должны бороться каждый день по всем областям, на улицах наших городов и сел. Мы обязательно их сломаем, обязательно их поборем", — заявил Билецкий.Когда он говорит о методах "слома", то не надо иллюзий. Это — прямая угроза насильственного захвата власти, новый госпереворот. И президенту Зеленскому сейчас, если он действительно хочет продолжать линию на мир, неизбежно придется силой — другое не поможет — утихомирить таких оппонентов. Силой государства. Опираясь на пока еще не растраченную веру в себя большинства граждан Украины и на то, что внешней поддержки госпереворота сейчас нет.То есть момент истины — как раз в эти дни. И это уже не кино, где можно играть роль другого, а потом смыть грим президента Голобородько и пойти отдыхать. Здесь — без грима и заученного текста. Словом, ближайшее время покажет, кто на Украине завладеет инициативой и кому суждено будет развивать успех. И именно ближайшее время покажет, куда реально двигается Украина. За Зеленского сейчас болеют и в Париже, и в Берлине, и тем более в Москве, ведь он — за мир.