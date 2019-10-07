Звезда шоу Дом-2 не смогла пройти мимо нового снимка, на котором запечатлена голливудская дива Шарлиз Терон со своим сыном. Телеведущая Ксения Бородина осудила американскую актрису.

Звезда шоу "Дом-2" не смогла пройти мимо нового снимка, накотором запечатлена голливудская дива Шарлиз Терон со своим сыном. Телеведущая КсенияБородина осудила американскую актрису.Российская знаменитость отреагировала на фото, судя повсему, сделанное папарацци. В кадре Шарлиз Терон идет по улице с сыном. Мальчикшагает без обуви, он облачен в розовый купальник. Ксения Бородина высказаласьпо поводу внешнего вида наследника голливудской дивы в "Сторис" своего "Инстаграм".Звезда шоу "Дом-2" подчеркнула, что толерантность, толерантностирознь. И излишняя свобода сыну Терон явно не на пользу. Ксения Бородинауверена, что вседозволенность сломала мальчику психику."Сами губят психику своих детей. Терон – знаменитая актриса.На нее многие равняются. Вы все уже знаете, что я думаю на эту тему. Но каждыйраз для меня шок, когда на пацаненка розовый купальник надевают… Уже понятно,кем этот мальчик будет и как он будет себя вести", – отметила российскаязнаменитость.Теледива отметила, что в детстве хотела стать птицей, ноэто не значило, что ее мать должна была приделать ей крылья и отправить в такомвиде гулять. После спросила свою младшую дочь Тею, кем тамечтает быть. Девочка, не задумываясь ответила – единорогом. Звезда шоу "Дом-2"подчеркнула, что никогда не согласиться отпустить девочку с искусственным рогомна голове. Шок просто, просто шок!" – взорвалась .Напомним, Шарлиз Терон поклонница гендерно-нейтрального воспитания. Последователиэтой идеи дают ребенку возможность опробовать себя в различных ролях и выбратьту, которая будет соотноситься с их пожеланиями, то есть не делать то, что"положено" мальчику или девочке, а решать самому. Сын голливудскойзвезды очень любит девчачьи наряды и с удовольствием их носит. Артистка невозражает.