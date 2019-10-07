Пришедшие требовали отставки главы администрации района

6 октября в Александрове, давно страдающем от московского мусора, прошел очередной согласованный митинг «Александров – не помойка». Организаторами мероприятия выступили Союз избирателей Александровского района, инициативная группа граждан «Свалки нет» и КПРФ.По разной информации, бунтовать вышли около 200 человек. Несмотря на сильный ветер и снег, местные жители в течение нескольких часов обсуждали глобальную проблему. Большинство считает, что виной всем бедам Александровского района новый, совсем недавно вступивший в должность, глава администрации Александр Дудоров. На плакатах митингующих через один было написано «Дудоров – отставку».Но досталось не только ему. Пускай и аккуратно, но александровцы обратились к губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину, намекнув тому, что пора действовать.Помимо претензий, у пришедших были и идеи решения проблем. Например, либо перестать завозить мусор из Москвы вообще, либо поднять стоимость аренды с 3 млн до 540. По мнению александровцев, такая высокая арендная плата должна стать преградой для желающих свозить туда свой мусор. А если и нет, то район хотя бы останется «при деньгах».