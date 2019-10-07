Ситуация с электроснабжением в Байгушах обострена уже более пяти лет. Деревня выросла вдвое, а столбы старые, покосившиеся. И провода не рассчитаны на увеличенную нагрузку.

Аномальная непогода с мокрым снегом и сильным ветром проверила на прочность терпение жителей и состояние областных энергосистем. Аварийные отключения электричества затронули 9 районов области. В деревне Байгуши Судогодского района света и тепла не было больше суток.Сергей Ефимов, председатель товарищества собственников недвижимости п. Байгуши: "Полный бардак! На протяжении трех лет уже мы бьемся с этими столбами, с электроэнергией и прочее... Вот сутки прошли, никто не выезжал. Возможно, сгорел. Ну это уже говорит, что тут никто у нас не был - мы никому не нужны. Вот мы попросили у вас как бы поддержки, это огласить."Ситуация с электроснабжением в Байгушах обострена уже более пяти лет. Деревня выросла вдвое, а столбы старые, покосившиеся. И провода не рассчитаны на увеличенную нагрузку. Постоянные перебои, обрывы, скачки напряжения, у людей выходят из строя телевизоры и холодильники. Жители пишут во все инстанции, но результатов нет. Байгуши хоть и включают в очередные программы модернизации, но дело стоит. Говорят - из-за отсутствия средств. На этот раз электричество пропало в 10 часов утра в воскресенье. Во многих домах сутки не было отопления и горячей воды - газовые отопительные котлы тоже зависят от электроснабжения. Ремонтники приехали только утром понедельника - сразу с новым трансформатором на замену. Пояснения они давать отказались, но пообещали жителям, что до конца дня свет дадут.Александр Жуков, староста п. Байгуши: "Привезли трансформатор, запасной. Который будут менять на вышедший из строя. Надеемся, что действительно информация разрешится. Но я считаю, что большую роль в этом сыграло то, что мы обратились на телевидение. Потому что до этого с нами никто разговаривать особенно не хотел."Михаил Язынин, "Вести-Владимир"