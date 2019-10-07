В детский сад посёлка Второво Камешковского района пришло долгожданное тепло.
Эту информацию подтвердили в районном управлении образования.
В детский сад посёлка Второво Камешковского района пришло долгожданное тепло. Эту информацию подтвердили в районном управлении образования. Напомним, детский сад был закрыт из-за работ на новой котельной.
О том, что во Второво замерзают дети, мы
26 сентября. Температура в группах не поднималась выше плюс 13. Детей предложили временно перевести
в детсад села Гатиха. Коммунальщикам предстояло проложить 97
метров трубы от модульной котельной к саду. В настоящее время детсад во Второво работает в прежнем режиме.
Мария Платанюк