В детский сад посёлка Второво Камешковского района пришло долгожданное тепло. Эту информацию подтвердили в районном управлении образования.

В детский сад посёлка Второво Камешковского района пришло долгожданное тепло. Эту информацию подтвердили в районном управлении образования. Напомним, детский сад был закрыт из-за работ на новой котельной.О том, что во Второво замерзают дети, мы26 сентября. Температура в группах не поднималась выше плюс 13. Детей предложили временно перевестив детсад села Гатиха. Коммунальщикам предстояло проложить 97метров трубы от модульной котельной к саду. В настоящее время детсад во Второво работает в прежнем режиме.Мария Платанюк