Звезда шоу Дом-2 пригласила погостить подругу – телеведущую
Эвелину Бледанс. Виктория Боня с распростертыми объятиями ждет приятельницу и ее
сына.
Звезда шоу "Дом-2" пригласила погостить подругу – телеведущую
Эвелину Бледанс. Виктория Боня с распростертыми объятиями ждет приятельницу и ее
сына.
50-летняя Эвелина Бледанс часто летает с младшим наследником на море. Артистка
любит бывать в родной Ялте, а также не прочь посетить какой-либо заграничный
курорт. А недавно телеведущая напросилась в гости к звезде шоу "Дом-2" Виктории
Боне.
Бледанс прокомментировала пляжный снимок Бони. Эвелина
посетовала, что тоже мечтает об отпуске в каком-нибудь райском местечке. В ответ
Виктория написала, что может принять подругу у себя – в Лондоне или
Монако. Также звезда "Дома-2" будет рада видеть "солнечного" сына теледивы
Семена.
"Хочу к тебе!! Вика", – написала Бледанс. "В чем проблема?! В самолет
вместе с Семой и в Лондон или в Монако, в гости к тете Вике!!!", – ответила Боня.
Отметим, что дети Виктории и Эвелины хорошо ладят. Несколько
месяцев назад Виктория Боня привозила наследницу Анджелину Летицию в Москву. Мать
и дочь отлично провели время в семейном парке, компанию им составили Эвелина
Бледанс и Семен.
Добавим, в апреле 2012 года актриса родила
наследника Семена. У мальчика синдром Дауна. Звезда не отказалась от малыша. С
тех пор она активно поддерживает организации, которые помогают детям с
особенностями развития.