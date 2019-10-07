Звезда шоу Дом-2 пригласила погостить подругу – телеведущую Эвелину Бледанс. Виктория Боня с распростертыми объятиями ждет приятельницу и ее сына.

Звезда шоу "Дом-2" пригласила погостить подругу – телеведущуюЭвелину Бледанс. Виктория Боня с распростертыми объятиями ждет приятельницу и еесына.50-летняя Эвелина Бледанс часто летает с младшим наследником на море. Артисткалюбит бывать в родной Ялте, а также не прочь посетить какой-либо заграничныйкурорт. А недавно телеведущая напросилась в гости к звезде шоу "Дом-2" ВикторииБоне.Бледанс прокомментировала пляжный снимок Бони. Эвелинапосетовала, что тоже мечтает об отпуске в каком-нибудь райском местечке. В ответВиктория написала, что может принять подругу у себя – в Лондоне илиМонако. Также звезда "Дома-2" будет рада видеть "солнечного" сына теледивыСемена."Хочу к тебе!! Вика", – написала Бледанс. "В чем проблема?! В самолетвместе с Семой и в Лондон или в Монако, в гости к тете Вике!!!", – ответила Боня.Отметим, что дети Виктории и Эвелины хорошо ладят. Несколькомесяцев назад Виктория Боня привозила наследницу Анджелину Летицию в Москву. Матьи дочь отлично провели время в семейном парке, компанию им составили ЭвелинаБледанс и Семен.Добавим, в апреле 2012 года актриса родиланаследника Семена. У мальчика синдром Дауна. Звезда не отказалась от малыша. Стех пор она активно поддерживает организации, которые помогают детям сособенностями развития.