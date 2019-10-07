Столичный магазин Дикси проверяет сотрудников магазина, где избили нескольких покупателей. Горячие видео, где посетителей подвергают физическому насилию, горячо обсуждают в ..

Столичный магазин "Дикси" проверяет сотрудников магазина, где избили нескольких покупателей. Горячие видео, где посетителей подвергают физическому насилию, горячо обсуждают в Сети.Продавщица поймала девушку и поволокла ее в подсобку, передает "телеграм"-канал "Hue". Все это произошло из-за того, что мужчина взял две пачки масла и сыр. Теперь в "Дикси" разбираются. По предварительным данным, сотрудники не ограничились кулаками и написали на воришек заявление.